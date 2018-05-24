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Бойовики обстріляли лікарні Торецька

Інформація щодо постраждалих і загиблих не надходила
У Торецьку Донецької області внаслідок обстрілів бойовиків були пошкодженні будівлі лікувальних закладів.
Бойовики обстріляли лікарні Торецька Фото: donetsk.dsns.gov.ua

"24 травня о 06:40 до служби порятунку надійшла інформація про обстріл на території м. Торецьк, який орієнтовно відбувся о 05:20", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУ ДержНС України у Донецькій області.

Під обстріл потрапила комунальна лікувально-профілактична установа "Міський протитуберкульозний диспансер Торецька" на вул. Гайдара. Внаслідок бойових дій пошкоджено 16 вікон та газова труба.

Також обстрілом пошкоджена комунальна лікувально-профілактична установа "Міський психоневрологічний диспансер м. Торецька ", а саме 2 залізобетонні плити перекриття, 58 вікон, 6 дверних блоків, та 2 автомобіля "Москвич".

Інформація щодо постраждалих і загиблих не надходила.

Як повідомляв iPress.ua, бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків.

Через обстріли з боку бойовиків поліція посилила патрулювання Торецька.

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24 05 2018 11:55
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