Бойовики обстріляли лікарні Торецька
"24 травня о 06:40 до служби порятунку надійшла інформація про обстріл на території м. Торецьк, який орієнтовно відбувся о 05:20", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУ ДержНС України у Донецькій області.
Під обстріл потрапила комунальна лікувально-профілактична установа "Міський протитуберкульозний диспансер Торецька" на вул. Гайдара. Внаслідок бойових дій пошкоджено 16 вікон та газова труба.
Також обстрілом пошкоджена комунальна лікувально-профілактична установа "Міський психоневрологічний диспансер м. Торецька ", а саме 2 залізобетонні плити перекриття, 58 вікон, 6 дверних блоків, та 2 автомобіля "Москвич".
Інформація щодо постраждалих і загиблих не надходила.
Як повідомляв iPress.ua, бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків.
Через обстріли з боку бойовиків поліція посилила патрулювання Торецька.
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