Бойовики обстріляли Мар'їнку: горять будинки, дітей евакуйовують зі шкіл

Терористи в зоні АТО здійснюють обстріли Мар'їнки Донецької області, що призвело до загоряння кількох будинків

"Мар'їнка. Терористи гатять по місту. Деякі будинки вже горять. Призупинено навчання в обох школах. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив у Facebook начальник управління поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"Рашисти щойно обстріляли Мар'їнку. У місті горить будинок. Міни лягли біля школи. Підрозділи ДСНС гасять пожежу та проводять евакуацію дітей із школи", - підтвердив у Facebook донецький губернатор Павло Жебрівський, але потім видалив це повідомлення.

Нагадаємо, що станом на 7:00 2 лютого з Авдіївки, що опинилась під численними обстрілами бойовиків, евакуйовані 149 осіб, з них 77 – діти.

Варто відзначити, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.