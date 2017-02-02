Бойовики обстріляли Мар'їнку: горять будинки, дітей евакуйовують зі шкіл
"Мар'їнка. Терористи гатять по місту. Деякі будинки вже горять. Призупинено навчання в обох школах. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив у Facebook начальник управління поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.
"Рашисти щойно обстріляли Мар'їнку. У місті горить будинок. Міни лягли біля школи. Підрозділи ДСНС гасять пожежу та проводять евакуацію дітей із школи", - підтвердив у Facebook донецький губернатор Павло Жебрівський, але потім видалив це повідомлення.
Нагадаємо, що станом на 7:00 2 лютого з Авдіївки, що опинилась під численними обстрілами бойовиків, евакуйовані 149 осіб, з них 77 – діти.
Варто відзначити, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.
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