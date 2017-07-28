Бойовики обстріляли Мар'їнку: місцевий житель отримав поранення
35-річний чоловік перебував у своєму будинку.
"О 22.00 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено чоловіка із травмованою ногою. За словами потерпілого, пошкодження він отримав в результаті влучення кулі у вікно будинку. За попередніми даними, в той час обстрілів міста не було, однак періодично відбуваються поодинокі постріли з боку бойовиків", – повідомило Головне Управління Національної поліції в Донецькій області.Потерпілому надали допомогу у лікарні м.Курахове.
Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 21 липня в Мар'їнці (Донецька область) осколком поранило місцеву мешканку.
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