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Бойовики обстріляли Мар'їнку: місцевий житель отримав поранення

35-річний чоловік перебував у своєму будинку
Увечері 27 липня в Мар’їнці на вулиці Прокоф’єва, 227 місцевий житель отримав кульове поранення ноги.
Бойовики обстріляли Мар Фото: espreso.tv

35-річний чоловік перебував у своєму будинку.

"О 22.00 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено чоловіка із травмованою ногою. За словами потерпілого, пошкодження він отримав в результаті влучення кулі у вікно будинку. За попередніми даними, в той час обстрілів міста не було, однак періодично відбуваються поодинокі постріли з боку бойовиків", – повідомило Головне Управління Національної поліції в Донецькій області.Потерпілому надали допомогу у лікарні м.Курахове.

Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня в Мар'їнці (Донецька область) осколком поранило місцеву мешканку.

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28 07 2017 11:31
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