Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики обстріляли Мар’їнку, поранено місцеву мешканку

64-річна жінка доставлена в лікарню, проте від госпіталізації відмовилася
Бойовики обстріляли житловий сектор Мар'їнки. Місцева мешканка перебувала на власному городі, коли в неї потрапив осколок.
Бойовики обстріляли Мар’їнку, поранено місцеву мешканку Фото: theinsider.ua

64-річна жінка доставлена в лікарню м. Курахово з пораненням грудної клітини, проте від госпіталізації відмовилася, - повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

Повідомлення від медиків про це надійшло до чергової частини Мар'їнського відділення поліції о 16:55 12 січня.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.

У поліції попередньо кваліфікували подію за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що з початку доби бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. В результаті троє бійців отримали поранення.

Нагадаємо, у середу, 11 січня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.

Також  бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор міста Красногорівка в Донецькій області, в результаті чого важко поранено місцевого жителя.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2017 21:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat