Бойовики обстріляли Мар’їнку, поранено місцеву мешканку
64-річна жінка доставлена в лікарню м. Курахово з пораненням грудної клітини, проте від госпіталізації відмовилася, - повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.
Повідомлення від медиків про це надійшло до чергової частини Мар'їнського відділення поліції о 16:55 12 січня.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.
У поліції попередньо кваліфікували подію за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Зазначимо, що з початку доби бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. В результаті троє бійців отримали поранення.
Нагадаємо, у середу, 11 січня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.
Також бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор міста Красногорівка в Донецькій області, в результаті чого важко поранено місцевого жителя.
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