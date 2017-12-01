Бойовики обстріляли Мар’їнку, поранено місцеву мешканку

64-річна жінка доставлена в лікарню, проте від госпіталізації відмовилася

Бойовики обстріляли житловий сектор Мар'їнки. Місцева мешканка перебувала на власному городі, коли в неї потрапив осколок.

64-річна жінка доставлена в лікарню м. Курахово з пораненням грудної клітини, проте від госпіталізації відмовилася, - повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

Повідомлення від медиків про це надійшло до чергової частини Мар'їнського відділення поліції о 16:55 12 січня.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.

У поліції попередньо кваліфікували подію за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що з початку доби бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. В результаті троє бійців отримали поранення.

Нагадаємо, у середу, 11 січня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.