Бойовики обстріляли Мар'їнку в районі місцевої школи

За попередньою інформацією, є одне влучення в приватний будинок

Бойовики "ДНР" обстріляли житловий сектор Мар'їнки.

"Щойно російські окупанти обстріляли Мар'їнку в районі 2-ї школи. Вчителі швидко звели дітей в бомбосховище. Коли обстріли втихли, діток розвезли автобусами по хатах. За попередньою інформацією є одне влучення в приватний будинок по вул.Прокоф'єва. Інформація уточнюється", - повідомив голова ОВЦА Донецької області Павло Жебрівський.

Як повідомлялося, раніше у середу, 24 травня, близько 11:30 бойовики відкрили вогонь в напрямку КПВВ "Мар'їнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін на Донбасі. Через це українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.

Нагадаємо, за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі, терористи продовжують застосовувати "Гради"