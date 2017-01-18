Бойовики обстріляли опергрупу поліції у Луганській обл., - ОДА

Для забезпечення безпеки роботи правоохоронці звернулися до місії ОБСЄ

Бойовики незаконних збройних формувань в Луганській обл. вчора обстріляли оперативну групу поліції, яка прибула на місце злочину.

17 січня слідчо-оперативна група Попаснянського відділу поліції прибула в район м. Золоте-5 на місце злочину за викликом місцевої мешканки. Там же правоохоронці були обстріляні бойовиками зі стрілецької зброї, - повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, передає прес-служба адміністрації.

"Цинізм терористів виходить за межі здорового глузду. Перешкоджання проведенню слідства свідчить про спроби терористів приховати власний злочин проти мирного населення. Адже за попередньою версією чоловік загинув від кулі ворожого снайпера. Щоб гарантувати безпеку роботи поліцейських, ми змушені були звернутися до представників місії ОБСЄ", - заявив Клименко.

Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 61 разів відкривали вогонь, втрат серед українських військовослужбовців немає.