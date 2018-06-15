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Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ біля Маріуполя

За оцінками СММ ОБСЄ, постріли мали попереджувальний характер
Бойовики обстріляли в Донецькій області патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ біля Маріуполя Фото: pravda.com.ua

Інцидент стався напередодні вдень в непідконтрольному українському уряду населеному пункті Пікузи, що розташовується в 23 км від Маріуполя, повідомляє прес-служба СММ.

"Патруль СММ у складі шести співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував у н. п. Пікузи на перехресті доріг T-0519 і C-051235, де спостерігачі зупинилися, щоб зафіксувати свіжі сліди, ймовірно, бойової броньованої машини (типу БМП) на асфальті. Один із спостерігачів вийшов з автомобіля, після чого всі члени патруля почули дві короткі черги зі стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

При цьому уточнюється, що стріляли з автомата АК-74 і характер цих пострілів був попереджувальним.

"Один з членів патруля, який перебував у салоні автомобіля, побачив двох чоловіків в одязі військового типу, які стояли на відстані близько 50 метрів південніше дороги. У одного з них був при собі автомат (АК-74). Стріляючи з автомата, він направив його вгору під кутом 45° у напрямку патруля СММ. Потім озброєний чоловік зробив 2–3 кроки у бік спостерігачів і зробив ще один постріл у повітря під кутом 45° у напрямку патруля Місії. Після останнього пострілу обидва чоловіки розвернулися і пройшли на південь вздовж дороги C-051235... Вогонь мав попереджувальний характер, щоб змусити спостерігачів залишити цей район", - йдеться у повідомленні.

Після цього, зазначається, що патруль СММ негайно виїхав і благополучно повернувся на базу в Маріуполі.

Нагадаємо, що в Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що один із бойовиків окупованих районів Донецької області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у спостерігачів молоток.

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15 06 2018 18:18
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