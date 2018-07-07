Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новолуганського та Широкиного

Втрат серед особового складу ООС немає
З сьомої ранку до 18:00 7 липня Об'єднані сили зафіксували два випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новолуганського та Широкиного Фото: facebook.com/odalug

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку до 18-ї години противник порушував встановлене перемир'я на окремих напрямках. Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі населених пунктів Новолуганське та Широкине. Упродовж сьогоднішнього дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було. Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – повідомляють у штабі ООС.

Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який, за інформацією ООС, раніше співпрацював з "ДНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2018 18:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.