Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новолуганського та Широкиного Втрат серед особового складу ООС немає

З сьомої ранку до 18:00 7 липня Об'єднані сили зафіксували два випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.

Фото: facebook.com/odalug

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку до 18-ї години противник порушував встановлене перемир'я на окремих напрямках. Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі населених пунктів Новолуганське та Широкине. Упродовж сьогоднішнього дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було. Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – повідомляють у штабі ООС. Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який, за інформацією ООС, раніше співпрацював з "ДНР".

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