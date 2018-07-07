Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новолуганського та Широкиного
"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку до 18-ї години противник порушував встановлене перемир'я на окремих напрямках. Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Світлодарському та Маріупольському напрямках із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі населених пунктів Новолуганське та Широкине. Упродовж сьогоднішнього дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було. Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – повідомляють у штабі ООС.
Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який, за інформацією ООС, раніше співпрацював з "ДНР".
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