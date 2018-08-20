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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Павлополя, Лебединського та Широкиного

Жоден український військовий не постраждав
Від сьомої ранку до 18:00 20 серпня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, один раз із важкого озброєння.
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Павлополя, Лебединського та Широкиного Фото: espreso.tv

Про це у вечірньому зведенні повідомляють Об'єднані Сили.

Усі обстріли відбулися на Маріупольському напрямку. За інформацією ООС, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях військових у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Широкине.

"Біля Лебединського ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовці Об'єднаних сил не постраждали. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 серпня, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ, важке озброєння не застосовувалося.

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20 08 2018 20:13
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