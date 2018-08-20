Бойовики обстріляли позиції ООС біля Павлополя, Лебединського та Широкиного
Про це у вечірньому зведенні повідомляють Об'єднані Сили.
Усі обстріли відбулися на Маріупольському напрямку. За інформацією ООС, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях військових у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Широкине.
"Біля Лебединського ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовці Об'єднаних сил не постраждали. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – зазначають у штабі ООС.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 серпня, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ, важке озброєння не застосовувалося.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими