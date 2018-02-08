Бойовики обстріляли позиції ООС в районі Новомихайлівки та Мар'їнки Важке озброєння не застосовувалося

З сьомої ранку до 18:00 2 серпня Об'єднані сили зафіксували два випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було.

Фото: unian.net

Про це повідомляє прес-центр штабу. "Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, упродовж минулої доби, 1 серпня, в зоні бойових дій на Донбасі поранення дістали троє українських військових. Піротехніки Головного управління ДСНС України в Донецькій області вилучили та знищили 221 вибухонебезпечний предмет.

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