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Бойовики обстріляли позиції сил АТО 62 рази, загинув один військовий

Терористи застосували гранатомети і міномети
Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 62 обстріли українських позицій з боку бойовиків, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.
Бойовики обстріляли позиції сил АТО 62 рази, загинув один військовий Фото: rian.com.ua

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів були обстріляні Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве.

З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи вели вогонь по Гнутовому, Павлополю, Гранітному, Водяному. З БМП бойовики неодноразово вели вогонь по Широкиному.

Як повідомляє прес-центр АТО, протитанкові ракетні комплекси терористи застосували у Водяному, а в Авдіївці українські позиції обстрілював снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї терористи неодноразово обстрілювали Валуйське.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в зоні проведення АТО були поранені або травмовані 9 військовослужбовців, ще один зник безвісти. Згодом з'ясувалося, що він зник безвісти.

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20 02 2017 06:54
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