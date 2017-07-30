Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Мар'їнки, поранено військового, – штаб АТО

У неділю 30 липня бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО в районі Мар’їнки, один український військовий отримав кульове поранення.

"Сьогодні у зоні АТО відмічається зменшення інтенсивності збройних провокацій з боку російсько-терористичних угруповань. З опівночі і до 18 години противник двічі порушив перемир’я", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 30 липня 2017 року.

Близько 16:00 бойовики зі стрілецької зброї відкрили вогонь по опорному пункту сил АТО в районі Мар’їнки, що на Маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один український військовий отримав кульове поранення.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з гранатомету били по укріпленнях сил АТО у Зайцевому.

"У той же час, незважаючи на відносне затишшя, сили АТО знаходяться на позиціях у повній бойовій готовності. Адже нерідко у темну пору доби незаконні збройні формування підступно збільшують свою активність", – додають у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.