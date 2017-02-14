Бойовики обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку
"З початку доби станом на 6 ранку незаконні збройні формування продовжили провокації. Відкривали вогонь по нашим опорних пунктах у Широкиному і Водяному", - заявив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Киндсфатер, повідомляє "112 Україна".
У свою чергу прес-офіцер сектору "Луганськ" Володимир Лазарєв повідомив, що на луганському напрямку проросійські бойовики один раз порушили режим тиші.
Противник обстріляв позиції в районі Авдіївки з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Авдіївський напрямок продовжує залишаться гарячим.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська порушують режим тиші, обстрілюючи позиції сил АТО з важкого озброєння. Загалом за минулу добу зафіксовано 72 обстріли. Одного українського військового поранено.
Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, колі патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану