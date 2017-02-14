Бойовики обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку

Противник обстріляв позиції в районі Авдіївки з 82-мм мінометів

Бойовики з початку доби обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку в Широкіно і Водяному Донецької області.

"З початку доби станом на 6 ранку незаконні збройні формування продовжили провокації. Відкривали вогонь по нашим опорних пунктах у Широкиному і Водяному", - заявив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Киндсфатер, повідомляє "112 Україна".

У свою чергу прес-офіцер сектору "Луганськ" Володимир Лазарєв повідомив, що на луганському напрямку проросійські бойовики один раз порушили режим тиші.

Противник обстріляв позиції в районі Авдіївки з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Авдіївський напрямок продовжує залишаться гарячим.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська порушують режим тиші, обстрілюючи позиції сил АТО з важкого озброєння. Загалом за минулу добу зафіксовано 72 обстріли. Одного українського військового поранено.

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, колі патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.