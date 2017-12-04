Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля шахти "Бутівка", є загиблі
Загинув боєць мехбригади, що виконує бойові завдання на донецькому напрямку.
Про це повідомляє штаб АТО.
У штабі додали, що кількість порушень режиму тиші" з початку доби зросла до 52.
"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту шахта «Бутівка», під час якого противник застосовував міномети калібру 120мм та 82мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Російсько-окупаційні війська, незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню, продовжують порушувати режим "Тиші", застосовуючи в тому числі важке озброєння.
З початку доби, застосування противником мінометів калібру 120-міліметрів зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне, шахта "Бутівка". Міномети калібру 82-міліметри – поруч населених пунктів Водяне, шахта "Бутівка", Мар’їнка, Авдіївка.
Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
Впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.
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