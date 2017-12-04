Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля шахти "Бутівка", є загиблі

Кількість порушень режиму тиші" з початку доби зросла до 52

В результаті обстрілу позицій сил АТО в районі шахти "Бутівка", під час якого бойовики застосували великокаліберні міномети, загинув боєць

Загинув боєць мехбригади, що виконує бойові завдання на донецькому напрямку.

Про це повідомляє штаб АТО.

У штабі додали, що кількість порушень режиму тиші" з початку доби зросла до 52.

"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту шахта «Бутівка», під час якого противник застосовував міномети калібру 120мм та 82мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Російсько-окупаційні війська, незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню, продовжують порушувати режим "Тиші", застосовуючи в тому числі важке озброєння.

З початку доби, застосування противником мінометів калібру 120-міліметрів зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне, шахта "Бутівка". Міномети калібру 82-міліметри – поруч населених пунктів Водяне, шахта "Бутівка", Мар’їнка, Авдіївка.

Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.