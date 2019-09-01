Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Протягом минулої доби, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень", - інформує прес-центр штабу ООС.
У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 8 січня, два окупанти загинуло та один отримав поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.
Нагадаємо, що 7 січня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
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