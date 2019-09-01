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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень
8 січня російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано.
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї Фото: ООС

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Протягом минулої доби, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень", - інформує прес-центр штабу ООС.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 8 січня, два окупанти загинуло та один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, що 7 січня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

 

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09 01 2019 08:25
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