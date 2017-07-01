Бойовики обстріляли позиціях ЗСУ біля п'яти населених пунктів на лінії розмежування, - штаб АТО

Українські військовослужбовці відкривали вогонь зі стрілецької зброї у відповідь на обстріли бойовиків

Вночі бойовики били по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) поблизу п'яти населених пунктів на лінії розмежування.

Про повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"Вночі обстріли продовжилися. Знову ж на маріупольському напрямку використовували міномети, обстрілювали Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Водяне і Гнутове. На луганському напрямку зі стрілецької зброї – Новоолександрівку", - зазначив він.

За словами Матюхіна, сьогодні українські військовослужбовці один раз відкривали вогонь зі стрілецької зброї у відповідь на обстріли бойовиків.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська за минулу добу 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.