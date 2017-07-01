Бойовики обстріляли позиціях ЗСУ біля п'яти населених пунктів на лінії розмежування, - штаб АТО
Про повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".
"Вночі обстріли продовжилися. Знову ж на маріупольському напрямку використовували міномети, обстрілювали Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Водяне і Гнутове. На луганському напрямку зі стрілецької зброї – Новоолександрівку", - зазначив він.
За словами Матюхіна, сьогодні українські військовослужбовці один раз відкривали вогонь зі стрілецької зброї у відповідь на обстріли бойовиків.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська за минулу добу 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Відзначимо, що в зоні проведення АТО станом на 18:00 6 січня зафіксовано 21 обстріл з боку проросійських бойовиків, у районі Новотошківського поранено двох українських військових.
Варто відзначити, що командування ЗСУ повідомило, що підрозділи Збройних Сил України в зоні АТО забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов.
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