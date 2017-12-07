Бойовики обстріляли приватні будинки Мар'їнки

Ніхто з місцевих жителів в результаті ворожого обстрілу не постраждав

Проросійські бойовики в середу ввечері обстріляли приватні будинки Мар'їнки.

"Сьогодні, у вечірній час, під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар'їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Попередньо, руйнувань зазнали два приватних будинки.

На щастя, ніхто з місцевих жителів в результаті ворожого обстрілу не постраждав.

"Зараз представники СЦКК і місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і ушкоджень, складаючи відповідні акти", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, що сьогодні в зоні антитерористичної операції на Донбасі бойовики вкотре обстріляли позиції українських бійців. На жаль, один військовий загинув.