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Бойовики обстріляли приватні будинки Мар'їнки

Ніхто з місцевих жителів в результаті ворожого обстрілу не постраждав
Проросійські бойовики в середу ввечері обстріляли приватні будинки Мар'їнки.
Бойовики обстріляли приватні будинки Мар Фото: espreso.tv

"Сьогодні, у вечірній час, під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар'їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Попередньо, руйнувань зазнали два приватних будинки.

На щастя, ніхто з місцевих жителів в результаті ворожого обстрілу не постраждав.

"Зараз представники СЦКК і місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і ушкоджень, складаючи відповідні акти", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, що сьогодні в зоні антитерористичної операції на Донбасі бойовики вкотре обстріляли позиції українських бійців. На жаль, один військовий загинув.

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12 07 2017 21:56
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