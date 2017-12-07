Бойовики обстріляли приватні будинки Мар'їнки
"Сьогодні, у вечірній час, під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар'їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Попередньо, руйнувань зазнали два приватних будинки.
На щастя, ніхто з місцевих жителів в результаті ворожого обстрілу не постраждав.
"Зараз представники СЦКК і місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і ушкоджень, складаючи відповідні акти", - зазначають у штабі.
Нагадаємо, що сьогодні в зоні антитерористичної операції на Донбасі бойовики вкотре обстріляли позиції українських бійців. На жаль, один військовий загинув.
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