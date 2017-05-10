Бойовики обстріляли пункт пропуску, коли його перетинав патруль ОБСЄ Пункт пропуску тимчасово припинив свою роботу заради безпеки цивільного населення

Бойовики обстріляли пункт пропуску "Новотроїцьке" у Донецькій області під час його перетину патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

Фото: EPA/UPG

Про це повідомила прес-служба української сторони СЦКК на сторінці штабу Антитерористичної операції (АТО) у соціальній мережі Facebook. "5 жовтня близько 10:30 бойовики почали обстріл із мінометів і озброєння БМП позицій підрозділів АТО неподалік КПВВ "Новотроїцьке", - сказано в повідомленні. У результаті пункт пропуску тимчасово припинив свою роботу заради безпеки цивільного населення. Саме в цей час патруль місії ОБСЄ здійснював перетинання лінії розмежування сторін через пункт пропуску "Новотроїцьке". Раніше, місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому зафіксувала більше число вибухів. Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.

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