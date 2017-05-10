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Бойовики обстріляли пункт пропуску, коли його перетинав патруль ОБСЄ

Пункт пропуску тимчасово припинив свою роботу заради безпеки цивільного населення
Бойовики обстріляли пункт пропуску "Новотроїцьке" у Донецькій області під час його перетину патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
Бойовики обстріляли пункт пропуску, коли його перетинав патруль ОБСЄ Фото: EPA/UPG

Про це повідомила прес-служба української сторони СЦКК на сторінці штабу Антитерористичної операції (АТО) у соціальній мережі Facebook.

"5 жовтня близько 10:30 бойовики почали обстріл із мінометів і озброєння БМП позицій підрозділів АТО неподалік КПВВ "Новотроїцьке", - сказано в повідомленні.

У результаті пункт пропуску тимчасово припинив свою роботу заради безпеки цивільного населення.

Саме в цей час патруль місії ОБСЄ здійснював перетинання лінії розмежування сторін через пункт пропуску "Новотроїцьке".

Раніше, місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому зафіксувала більше число вибухів.

Бойовики 979 раз обстріляли позиції сил АТО з 25 серпня, 5 військових загинули.

 

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05 10 2017 23:38
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