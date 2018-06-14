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Бойовики обстріляли село Водяне, постраждав пенсіонер, - поліція

71-річний місцевий мешканець дістав осколкове поранення спини
У Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиками мирного населеного пункту постраждав місцевий житель.
Бойовики обстріляли село Водяне, постраждав пенсіонер, - поліція Фото: dn.npu.gov.ua

Згідно з інформацією правоохоронців, бойовики обстріляли село Водяне Волноваського району вчора близько 18:00. Незабаром після цього до поліції звернувся місцевий 71-річний житель, який повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено його будинок - осколки посікли дах і стіни. На момент того, що сталося, він перебував усередині житла і дістав осколкові поранення спини, повідомляє прес-служба ГУ НП області.

Від допомоги медиків пенсіонер відмовився.

Правоохоронці уточнюють, що Водяне розташоване лише за кілька сотень метрів від позицій бойовиків. Через постійні обстріли з нього евакуювалися практично всі жителі. Наразі житловими є тільки 9 будинків. Обстріл було кваліфіковано співробітниками Волноваського відділу поліції як теракт.

Нагадаємо, що в травні у Торецьку Донецької області внаслідок обстрілів бойовиків були пошкодженні будівлі лікувальних закладів.

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14 06 2018 12:56
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