Бойовики обстріляли село Водяне, постраждав пенсіонер, - поліція
Згідно з інформацією правоохоронців, бойовики обстріляли село Водяне Волноваського району вчора близько 18:00. Незабаром після цього до поліції звернувся місцевий 71-річний житель, який повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено його будинок - осколки посікли дах і стіни. На момент того, що сталося, він перебував усередині житла і дістав осколкові поранення спини, повідомляє прес-служба ГУ НП області.
Від допомоги медиків пенсіонер відмовився.
Правоохоронці уточнюють, що Водяне розташоване лише за кілька сотень метрів від позицій бойовиків. Через постійні обстріли з нього евакуювалися практично всі жителі. Наразі житловими є тільки 9 будинків. Обстріл було кваліфіковано співробітниками Волноваського відділу поліції як теракт.
Нагадаємо, що в травні у Торецьку Донецької області внаслідок обстрілів бойовиків були пошкодженні будівлі лікувальних закладів.
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