CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу близько 18:00 бойовики обстріляли житловий сектор селища Бердянське поблизу Маріуполя із забороненої зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли селище Бердянське з важкої зброї, – СЦКК
Загорівся житловий будинок
Фото:112.ua
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку по вулиці Морській. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
У Бердянському працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших наслідків обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, станом на 18:00 від початку доби 17 червня незаконні збройні формування на сході України 22 рази застосовували зброю проти сил АТО. У результаті обстрілів троє військовослужбовців ЗС України поранені.
Щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води через загострення бойових дій на сході України.
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17 06 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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