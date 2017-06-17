Бойовики обстріляли селище Бердянське з важкої зброї, – СЦКК

У суботу близько 18:00 бойовики обстріляли житловий сектор селища Бердянське поблизу Маріуполя із забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку по вулиці Морській. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

У Бердянському працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших наслідків обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, станом на 18:00 від початку доби 17 червня незаконні збройні формування на сході України 22 рази застосовували зброю проти сил АТО. У результаті обстрілів троє військовослужбовців ЗС України поранені.

Щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води через загострення бойових дій на сході України.