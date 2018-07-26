CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області бойовики обстріляли шламонакопичувач Торецького фенольного заводу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли шламонакопичувач Торецького фенольного заводу, отруйна рідина може потрапити в річку
У СЦКК не виключають, що вибуховою хвилею могли бути пошкоджені стіни чаші
Фото: news.pn
Про це повідомляє українська сторона центру контролю і координації вогню (СЦКК), яка 25 липня виявила розрив артилерійського боєприпасу в чаші шламонакопичувача.
У СЦКК не виключають, що вибуховою хвилею могли бути пошкоджені стіни чаші.
"В такому випадку це може призвести до потрапляння отруйної рідини в грунтові води і надалі в річку Кривий Торець, що спричинить масштабну екологічну катастрофу на території Донецької області", — заявили в СЦКК.
Шламонакопичувачі являють собою відкриті земляні ємності: після накопичення в них певної кількості шламу їх консервують і шлам подають вже в інші накопичувачі. У шламонакопичувач скидається шлам від нейтралізації технологічних стоків.
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26 07 2018 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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