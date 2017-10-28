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Бойовики обстріляли Широкине з мінометів

Внаслідок обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявила, що у п’ятницю бойовики ОРДО обстріляли з мінометів околиці селища Широкине Донецької області.
Бойовики обстріляли Широкине з мінометів Фото: Азов/facebook.com

"Вчора, 27 жовтня поточного року, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

У СЦКК зазначають, що внаслідок обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища.

Нагадаємо, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я, у тому числі застосовуючи заборонену 122-мм артилерію. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

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28 10 2017 12:16
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