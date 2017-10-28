CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська сторона Спільного центру з контролю та координації заявила, що у п’ятницю бойовики ОРДО обстріляли з мінометів околиці селища Широкине Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли Широкине з мінометів
Внаслідок обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища
Фото: Азов/facebook.com
"Вчора, 27 жовтня поточного року, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
У СЦКК зазначають, що внаслідок обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища.
Нагадаємо, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я, у тому числі застосовуючи заборонену 122-мм артилерію. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 10 2017 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа