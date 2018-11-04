Бойовики обстріляли стару Авдіївку – люди просиділи в укритті до ранку

У ніч на 11 квітня бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки.

"Вночі проросійські наймити обстріляли приватний сектор так званої старої Авдіївки. Влучили у будинок та сарай на вулиці Лермонтова", - повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський.

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін доповів, що обстріл розпочався вночі, люди встигли сховатися в укриття й просиділи там до ранку.

"На щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції", – переповів Жебрівський.

Зазначимо, за минулу добу, 10 квітня, бойовики 64 рази обстріляли позиції сил АТО – 5 постраждалих.