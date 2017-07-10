Терористи обстріляли сили АТО в Пісках і Авдіївці з танка й мінометів, - СЦКК Уточнюється інформація про руйнування будівель

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції (АТО) в Пісках і Авдіївці (Донецька область) з озброєння танка і мінометів.

Фото: EPA/UPG

"Вночі та вранці 7 жовтня поточного року (незаконні збройні формування) НЗФ ОРДО обстріляли позиції підрозділів сил АТО в районі "Вольвоцентру" (передмістя Донецького), Жабічевого і Мінерального. Вогонь з (озброєння) танка, 82-мм мінометів, ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з боку НЗФ ОРДО вівся у напрямку населених пунктів Піски і Авдіївка", - йдеться в повідомленні прес-служби української сторони СЦКК на сторінці штабу АТО в Facebook. Повідомляється, що зараз в районі обстрілів працює наглядова група української сторони СЦКК, уточнюється інформація про руйнування будівель. Зазнаємо, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (АТО) констатувала надання статусу учасника бойових дій 316612 учасникам АТО.



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