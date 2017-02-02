Бойовики обстріляли центри надання гуманітарної допомоги в Авдіївці: є загиблі

Проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Безтямні рашисти щойно жорстко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли в точки надання гаманітарної допомоги населенню Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де знаходиться наметове містечко і пункти обігріву. Обстріляли школу №2, де був пункт прийому гуманірної допомоги. За попередніми даними у нас від обстрілів 1 людина загинула, 1 поранена", - написав він.

Також Жебрівський зазначив, що обстріл продовжується.

Водночас, Начальник Національної поліції Донецької області В`ячеслав Аброськін повідомляє, що бойовики обстріляли Авдіївку о 19.30. Пошкодження отримали чотири будинки на вул. Грушевського та Дружби.

"На даний час знов розпочався мінометний обстріл. Вже є попадання снарядів у п'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Молодіжна - пошкоджена газова труба та вибиті шибки. Терористи посилили обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Застосовується важке озброєння. Люди знаходяться в бомбосховищах. Інформація про постраждалих уточнюється", - відзначив Аброськін.

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Нагадаємо, бойовики рерулярно обстрілюють Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.