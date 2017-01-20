Бойовики обстріляли цивільний автобус на Донбасі: поранено жінку
У результаті обстрілу отримала поранення місцева мешканка, повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін на своїй сторінці у Facebook.
"Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався уздовж лінії зіткнення в напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові пошкодження з боку позицій незаконних збройних формувань", – написав Матюхін.
У прес-центрі штабу АТО не виключають, що "провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних сил України в період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Також спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру заявив, що минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: