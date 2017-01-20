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Бойовики обстріляли цивільний автобус на Донбасі: поранено жінку

Прес-центр штабу АТО не виключає, що це провокація
Російсько-окупаційні війська вранці 20-го січня обстріляли цивільний автобус в районі н. п. Оленівка, який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області
Бойовики обстріляли цивільний автобус на Донбасі: поранено жінку Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

У результаті обстрілу отримала поранення місцева мешканка, повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін на своїй сторінці у Facebook.

"Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався уздовж лінії зіткнення в напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові пошкодження з боку позицій незаконних збройних формувань", – написав Матюхін.

У прес-центрі штабу АТО не виключають, що "провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних сил України в період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру заявив, що минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.

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20 01 2017 15:58
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