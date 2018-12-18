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Бойовики обстріляли у вівторок позиції ЗСУ на Донбасі з 152 мм артилерії і 120 мм мінометів

Без втрат
З початку доби до 18.00 вівторка бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема двічі застосовуючи озброєння, заборонене Мінських угодами.
Бойовики обстріляли у вівторок позиції ЗСУ на Донбасі з 152 мм артилерії і 120 мм мінометів Фото: unian.net

"Зокрема, ворог обстріляв з артилерії калібру 152 мм і з мінометів калібру 120 мм позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку", - йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці прес-центру штабу ООС у соцмережі Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, опорні пункти українських військ обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка на Донецькому напрямку, а також н.п. Лебединське, Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.

"Підрозділи обороняються, придушуючи ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, 16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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18 12 2018 18:55
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