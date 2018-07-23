Бойовики обстріляли українських військовиків на Донбасі з РПГ Втрат серед захисників України немає

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню.

Фото: ООС

Окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Лебединське, інформує прес-центр штабу ООС. Втрат серед захисників України немає. Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню. Нагадаємо, що протягом минулої доби, 22 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових.

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