НОВИНИУпродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли українських військовиків на Донбасі з РПГ
Втрат серед захисників України немає
Фото: ООС
Окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Лебединське, інформує прес-центр штабу ООС.
Втрат серед захисників України немає.
Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 22 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових.
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23 07 2018 18:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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