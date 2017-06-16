Бойовики обстріляли з гранатометів Луганську ТЕС у Щасті

У результаті обстрілу постраждали немає

Луганська ТЕС (ЛуТЕС, Щастя, ТОВ "ДТЕК Східенерго") близько 20:45 четверга потрапила під обстріл.

На територію автотранспортного цеху впав мінометний снаряд. Обстріл пошкодив автотранспортне майно ЛуТЕС.

"В результаті терористичного акту ніхто зі співробітників не постраждав. Обстріл пошкодив автотранспортне майно Луганської ТЕС. Працівники станції отримали розпорядження скоротити час перебування на території ТЕС при відсутності гострої виробничої необхідності", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу "ДТЕК Енерго".

Зазначимо, з серпня 2014 року ЛуТЕС є єдиним виробником електроенергії для півночі Луганської області. До 25 квітня 2017 року станція працювала окремо від об'єднаної енергосистеми України через пошкоджених бойовими діями магістральних ліній електропередач.

раніше повідомили, що у Луганській області через поранення ворожим снайпером загинув український військовослужбовець.

Нагадаємо, підтримувані Росією озброєні бандформування на сході України50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України вздовж усієї лінії фронту, один український воїн загинув.