Бойовики обстріляли з мінометів Донецьку фільтрувальну станцію, – штаб АТО

Увечері 21 травня бойовики обстріляли зі 120-міліметрового міномета Донецьку фільтрувальну станцію.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"О 19:01 з боку окупованого н. п. Ясинувата у напрямку Авдіївки російсько-терористичними угрупуваннями було нанесено вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію. За попередніми даними, ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни", – йдеться в повідомленні.

У прес-центрі штабу наголосили, що під обстріл "знову потрапив об’єкт, який має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях".

Нагадаємо, від початку доби 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні АТО.