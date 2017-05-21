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Бойовики обстріляли з мінометів Донецьку фільтрувальну станцію, – штаб АТО

Стріляли з боку Ясинуватої
Увечері 21 травня бойовики обстріляли зі 120-міліметрового міномета Донецьку фільтрувальну станцію.
Бойовики обстріляли з мінометів Донецьку фільтрувальну станцію, – штаб АТО Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"О 19:01 з боку окупованого н. п. Ясинувата у напрямку Авдіївки російсько-терористичними угрупуваннями було нанесено вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію. За попередніми даними, ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни", – йдеться в повідомленні.

У прес-центрі штабу наголосили, що під обстріл "знову потрапив об’єкт, який має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях".

Нагадаємо, від початку доби 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні АТО.

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21 05 2017 23:59
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