CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 21 травня бойовики обстріляли зі 120-міліметрового міномета Донецьку фільтрувальну станцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли з мінометів Донецьку фільтрувальну станцію, – штаб АТО
Стріляли з боку Ясинуватої
Фото: ukrinform.com
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"О 19:01 з боку окупованого н. п. Ясинувата у напрямку Авдіївки російсько-терористичними угрупуваннями було нанесено вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію. За попередніми даними, ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни", – йдеться в повідомленні.
У прес-центрі штабу наголосили, що під обстріл "знову потрапив об’єкт, який має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях".
Нагадаємо, від початку доби 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні АТО.
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21 05 2017 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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