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Бойовики обстріляли з мінометів школу в Красногорівці, – СЦКК

Дітей та викладачів у школі в цей час не було
НЗФ ОРДО обстріляли з 82-мм мінометів школу та житлові будинки в Красногорівці. Поранено жінку.
Бойовики обстріляли з мінометів школу в Красногорівці, – СЦКК Фото:пресс-центр АТО

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Бойовики впродовж дня двічі обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю. Одна з мін калібру 82 мм влучила у двір Красногорівської загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний.

Дітей та викладачів у школі в цей час не було.

В тому ж мікрорайоні ще дві міни розірвалися біля житлового будинку. Поранено жінку, місцеву мешканку.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про руйнування та інші наслідки цього теракту проти мирних жителів Красногорівки уточнюється.

Нагадаємо, за минулу добу в АТО загинули двоє військових ЗСУ.

Бойовики в п'ятницю, 2 червня, ввечері обстріляли Авдіївку з танків.

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03 06 2017 18:20
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