Бойовики обстріляли з мінометів жителів селища на Луганщині

Терористи ОРЛО здійснили обстріли з мінометів житлового сектору смт Трьохізбенка в Луганській області.

Вогневу атаку зафіксували офіцери-спостерігачі спостережної групи "Новоайдар" української сторони СЦКК. Це сталося 9 листопада.

Фото: прес-центр АТО

"9 листопада поточного року три міни калібру 120 та 82 мм влучили в житловий сектор в районі провулку Донецький та вулиці Вакулюка населеного пункту Трьохізбенка", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Фото: прес-центр АТО

В штабі розповіли, що внаслідок розривів в житлових будинках осколками посічено стіни, пошкоджено фундамент і дахи, вибиті шибки. На території земельних ділянок з нежитловими будинками зафіксовано воронки від розривів мін.

Зазначається, що серед мешканців постраждалих немає.

Фото: прес-центр АТО

Зазначимо, ситуація в районі проведення АТО залишається складною, у порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33