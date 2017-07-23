Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойовики обстріляли Зайцеве: пошкоджено будинки

Потерпілих в результаті обстрілу немає
Внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками Зайцевого в неділю, 23 липня, пошкоджено будинки.
Бойовики обстріляли Зайцеве: пошкоджено будинки Фото: ua.112.ua

Терористи відкрили вогонь по населеному пункту близько 9 ранку. Інформація про подію надійшла до поліції о 13-48, повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області.

В результаті влучення снарядів пошкоджено два будинки. По вул. Лескова снаряд влучив у нежилий будинок, по вул. Вернадського – у дах літньої кухні.

За попередньою інформацією, потерпілих в результаті обстрілу немає.

Факт буде внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що за минулу добу, незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. У найбільш гострих ситуаціях, сили АТО відкривали вогонь у відповідь із великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2017 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.