Бойовики обстріляли Зайцеве: пошкоджено будинки
Терористи відкрили вогонь по населеному пункту близько 9 ранку. Інформація про подію надійшла до поліції о 13-48, повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області.
В результаті влучення снарядів пошкоджено два будинки. По вул. Лескова снаряд влучив у нежилий будинок, по вул. Вернадського – у дах літньої кухні.
За попередньою інформацією, потерпілих в результаті обстрілу немає.
Факт буде внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що за минулу добу, незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. У найбільш гострих ситуаціях, сили АТО відкривали вогонь у відповідь із великокаліберних кулеметів та гранатометів.
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