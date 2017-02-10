Бойовики обстріляли Зайцеве та пункт пропуску, - ФОТО
У суботу бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів селище Зайцеве у Донецькій області, а у неділю - КПВВ.
"Перед початком роботи контрольно-перепускного пункту в’їзду/виїзду "Майорськ", яке розташоване поруч з населеним пунктом Зайцеве, українські прикордонники виявили пошкодження у приміщенні модулю для оформлення документів внаслідок попадання у нього кулі калібру 7,62 мм. Куля пройшла на виліт через стіну цієї споруди та застрягла в іншій стіні", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Фото: facebook.com/ato
Внаслідок обстрілів у "Майорську" ніхто не постраждав, бо КПВВ вночі не працює.
В СЦКК вважають, що такі дії бойовиків наражають "на небезпеку мирне населення, демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями та небажання дотримуватися режиму припинення вогню в рамках "шкільного перемир’я".
Раніше повідомлялось, що російська сторона СЦКК намагається спрямувати українську сторону СЦКК на прямі домовленості з невизнаними ОРДО та ОРЛО для сприяння проведенню ремонтних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу.
Нагадаємо, житлові квартали населених пунктів Зайцеве та Гранітне 22 вересня потрапили під обстріл незаконних збройних формувань.
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