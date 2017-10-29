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Бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці

Серед мирних мешканців постраждалих немає
Бойовики ОРДО обстріляли з гранатометів житлові будинки в Авдіївці.
Бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці Фото: facebook.com / ato.news

"Бойовики, грубо порушуючи Мінські домовленості, у черговий раз здійснили обстріл житлових будинків старої Авдіївки. Внаслідок потрапляння ворожої гранати від АГС частково зруйновано дах літньої кухні за адресою вул.Некрасова, 127 та ворота на подвір’я на вул.Некрасова, 130", - повідомили у прес-центрі штабу АТО, обстріл відбувся ввечері 28 жовтня.

Фото:facebook.com/ato

Українська сторона СЦКК зафіксувала факт обстрілу.

Серед мирних мешканців постраждалих немає.

Фото:facebook.com/ato

Нагадаємо, за улу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.
 

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29 10 2017 12:54
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