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Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки із забороненої зброї

Серед місцевих мешканців постраждалих немає
У четвер, 15 червня, вранці бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки з використанням заборонених Мінськими домовленостями реактивних систем залпового вогню "Партизан".
Бойовики обстріляли житлові квартали Мар Фото: ГУ НП Донеччини

Внаслідок обстрілу пошкоджено три житлових будинки по вулицях Орджонікідзе, Тельмана та Матросова. В усіх трьох будівлях осколками посічено стіни, пошкоджено дахи та присадибні споруди, вибито шибки. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

НЗФ ОРДО нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

Для бойовиків ОРДО, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей, на жаль, давно стали нормою.

Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали Сухої Балки, внаслідок чого один місцевий мешканець загинув.

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15 06 2017 13:36
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