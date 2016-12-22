Бойовики обстріляли житлові квартали на Донеччині

У четвер вранці бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки на Донеччині.

Обстріл стався о 6 ранку. До Авдіївського відділення поліції звернулася 61-річна місцева жителька, яка повідомила, що під час ранкового обстрілу пошкоджено її будинок по вул. Леваневського. Уламками від снарядів у помешканні вибиті майже усі вікна, а підсобні будівлі зруйновані. Люди не постраждали, - повідомляє Нацполіція Донецької області.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Додамо, минулої доби відбулося 24 обстріли позицій ЗСУ. Бойовики застосовували важку артилерію та міномети на Маріупольському і Донецькому напрямках і грантомети на ділянках, де мало відбутися розведення сил і засобів.

Варто відзначити, що Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якій, як стверджують її автори, містяться нові докази російського військового втручання у конфлікт на сході України.