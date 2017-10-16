В результаті обстрілу житлових кварталів Торецька поранено жінку
Під артилерійський вогонь потрапили 15 житлових приміщень. Обстріл тривав протягом 40 хвилин.
"Як доповів мені Ярослав Руденко, голова військово-цивільної адміністрації Торецька, обстріл розпочався приблизно о 14-й годині. З мінометів проросійські терористи вели вогонь з окупованої ними території - з шахти Гагаріна. Обстріл тривав хвилин 40", - повідомив глава Донецької ВЦА Павло Жебрівський.
Він зазначив, що жінку було госпіталізовано з пораненнями шиї та тулуба. Її стан оцінюється як стабільний.
"Потерпіла жінка 1969 року народження: дістала поранення в область шиї та тулуба. Її вже прооперували у Торецькій міській лікарні, на даний час лікарі оцінюють її стан як стабільний", - констатував глава Донецької ВЦА.
Нагадаємо, від опівночі 15 жовтня в районі проведення АТО бойовики порушили "тишу" 9 разів, один український військовий отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа