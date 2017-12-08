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Бойовики обстріляли житлові квартали селища поблизу Світлодарська

На щастя, ніхто з людей не постраждав
Бойовики обстріляли житлові квартали селища Новолуганське поблизу Світлодарська (Донецька область).
Бойовики обстріляли житлові квартали селища поблизу Світлодарська Фото: прес-центр штабу АТО

"12-го серпня близько 5.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Новолуганське, що поблизу Світлодарська, під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту", - повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Внаслідок обстрілу НЗФ ОРДО з гармат БМП, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в житловому будинку по провулку Пушкіна було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, веранду та паркан.


Фото: прес-центр штабу АТО

В легковому автомобілі ВАЗ-2106, що був припаркований біля будинку, осколками протитанкових гранат вибиті стекла, пробиті колеса та корпус. На щастя, ніхто з мешканців оселі не постраждав.

Українська сторона СЦКК зазначає, що лише дивом в будинку не виникла пожежа внаслідок загоряння газу, що витікав з пошкодженої труби.

В сусідньому будинку по провулку Пушкіна осколками протитанкової гранати посічено стіни та паркан.

Нагадаємо, що минула доба у зоні проведення АТО завершилась черговою активізацією російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування.

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12 08 2017 13:16
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