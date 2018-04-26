Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого Донецької області.

Обстріл населеного пункту почався о 9:00. На цей момент поліцейські продовжують обходити територію Зайцевого і документувати наслідки обстрілу, йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Уже виявлено пошкодження 9 будинків по вулиці Вологодського і Шумського. Також поранено дві голови великої рогатої худоби, які перебували в господарській будівлі.

Постраждалих серед населення немає. Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.