Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного
Близько 21:30, коли бойовики обстрілювали позиції підрозділів Збройних сил у районі Зайцеве-Північне, під вогонь противника також потрапили житлові квартали - було пошкоджено дах житлового будинку №27 на Майорській вулиці, повідомляє прес-служба української сторони СЦКК.
З 21:30 до 21:50 під час обстрілу з боку бойовиків позицій сил АТО в районі населеного пункту Гранітне (маріупольський напрямок), під вогонь потрапили житлові квартали цього населеного пункту. В результаті обстрілу з великокаліберних кулеметів загорівся житловий будинок №18 на вулиці Куїнджі. Пожежу вдалося локалізувати силами місцевих жителів. Постраждалих не було.
"Українська сторона СЦКК підкреслює, що НВФ ОРДО вкотре порушили "шкільне" перемир'я, продемонстрували небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідомо продемонстрували порушення і невиконання "мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я. Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа