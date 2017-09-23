Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного

Житлові квартали населених пунктів Зайцеве та Гранітне 22 вересня потрапили під обстріл незаконних збройних формувань.

Близько 21:30, коли бойовики обстрілювали позиції підрозділів Збройних сил у районі Зайцеве-Північне, під вогонь противника також потрапили житлові квартали - було пошкоджено дах житлового будинку №27 на Майорській вулиці, повідомляє прес-служба української сторони СЦКК.

З 21:30 до 21:50 під час обстрілу з боку бойовиків позицій сил АТО в районі населеного пункту Гранітне (маріупольський напрямок), під вогонь потрапили житлові квартали цього населеного пункту. В результаті обстрілу з великокаліберних кулеметів загорівся житловий будинок №18 на вулиці Куїнджі. Пожежу вдалося локалізувати силами місцевих жителів. Постраждалих не було.

"Українська сторона СЦКК підкреслює, що НВФ ОРДО вкотре порушили "шкільне" перемир'я, продемонстрували небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідомо продемонстрували порушення і невиконання "мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я. Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення.