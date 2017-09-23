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Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного

На щастя, мирне населення не постраждало
Житлові квартали населених пунктів Зайцеве та Гранітне 22 вересня потрапили під обстріл незаконних збройних формувань.
Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного Фото: dn.npu.gov.ua

Близько 21:30, коли бойовики обстрілювали позиції підрозділів Збройних сил у районі Зайцеве-Північне, під вогонь противника також потрапили житлові квартали - було пошкоджено дах житлового будинку №27 на Майорській вулиці, повідомляє прес-служба української сторони СЦКК.

З 21:30 до 21:50 під час обстрілу з боку бойовиків позицій сил АТО в районі населеного пункту Гранітне (маріупольський напрямок), під вогонь потрапили житлові квартали цього населеного пункту. В результаті обстрілу з великокаліберних кулеметів загорівся житловий будинок №18 на вулиці Куїнджі. Пожежу вдалося локалізувати силами місцевих жителів. Постраждалих не було.

"Українська сторона СЦКК підкреслює, що НВФ ОРДО вкотре порушили "шкільне" перемир'я, продемонстрували небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідомо продемонстрували порушення і невиконання "мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 27 разів порушили перемир’я. Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення.

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23 09 2017 14:57
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