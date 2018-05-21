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Бойовики обстріляли житлові райони Мар'їнки, загинув місцевий житель

Відзначається, що в цей час бойовики продовжують вести вогонь по місту
На Донбасі бойовики ОРДО обстріляли житлові райони Мар'їнки, в результаті чого загинув місцевий житель.
Бойовики обстріляли житлові райони Мар Фото: espreso.tv

"36-річний житель Мар'їнки загинув в результаті обстрілу бойовиками цього населеного пункту. Як доповів мені Володимир Мороз, голова Мар'їнської райдержадміністрації Михайло, так звали чоловіка, вийшов на свій двір на околиці Мар'їнки, в той час, коли бойовики вели вогонь по місту зі стрілецької зброї. Одна з куль влучила прямо в нього", – написав на своїй сторінці у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він додав, що лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть. У той же час відзначається, що забрати загиблого чоловіка лікарі не встигли - бойовики посилили вогонь, і медикам довелося від'їхати на безпечну відстань.

"За повідомленням голови району, в даний час бойовики продовжують вести вогонь по місту", – резюмував Жебрівський.

Нагадаємо, що починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

 

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