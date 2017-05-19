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Бойовики обстріляли житлові сектори у Бердянському та Широкиному

Внаслідок обох обстрілів ніхто з мирних мешканців не постраждав
Увечері 18 травня бойовики обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське на приморському напрямку.
Бойовики обстріляли житлові сектори у Бердянському та Широкиному Фото:УНІАН

Окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру, - повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Внаслідок влучання снарядів, повністю зруйновано два житлових будинки по вулиці Морській, ще кілька будівель зазнали серйозних пошкоджень. В результаті системних обстрілів з боку НЗФ по всій вулиці майже не залишилось жодного цілого присадибного будинку", - йдеться у повідомленні. 

Трохи пізніше був обстріляний житловий сектор селища Широкине. Подробиці руйнувань в тому районі з’ясовуються, внаслідок обох обстрілів ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Нагадаємо, що востаннє селище Бердянське було обстріляне у червні 2015 року. В результаті обстрілу два будинки і три автомобілі в Бердянському згоріли повністю, ще близько десяти будинків отримали руйнування різного ступеня. Після цього випадку обстрілів по самому селищу не було. 

Зазначимо, впродовж минулої доби, 18 травня, противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

 
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19 05 2017 09:37
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