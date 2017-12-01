CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстріляли з мінометів житловий сектор міста Красногорівка в Донецькій області, в результаті чого важко поранено місцевого жителяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли житловий будинок у Красногорівці: поранено місцевого жителя
Працівники поліції надали потерпілому медичну допомогу
Фото: facebook.com/markian.lubkivskyi
Про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"З 23:00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучання у житловий п'ятиповерховий будинок по вул. Суворова отримав важке поранення чоловік 1950 р. н.", - повідомив Аброськін.
Працівники поліції надають потерпілому медичну допомогу.
Нагадаємо, що за минулу добу, що минула внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє бійців були поранені.
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