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Бойовики обстріляли житловий будинок у Красногорівці: поранено місцевого жителя

Працівники поліції надали потерпілому медичну допомогу
Бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор міста Красногорівка в Донецькій області, в результаті чого важко поранено місцевого жителя
Бойовики обстріляли житловий будинок у Красногорівці: поранено місцевого жителя Фото: facebook.com/markian.lubkivskyi

Про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"З 23:00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучання у житловий п'ятиповерховий будинок по вул. Суворова отримав важке поранення чоловік 1950 р. н.", - повідомив Аброськін.

Працівники поліції надають потерпілому медичну допомогу.

Нагадаємо, що за минулу добу, що минула внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє бійців були поранені.

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12 01 2017 06:52
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