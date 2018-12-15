Бойовики обстріляли Золоте-4 біля лінії зіткнення: пошкоджений житловий будинок

Від обстрілів легких поранення дістав один український військовий

Удень 14 грудня бойовики обстріляли житлові квартали селища Золоте-4, що біля лінії зіткнення на Луганщині.

Від обстрілу з мінометів пошкоджений 4-поверховий житловий будинок. Його мешканці змушені були евакуюватися. Ніхто не постраждав, повідомляє прес-служба ООС.

Рятувальники надають допомогу місцевим, чиї помешкання постраждали від обстрілу.

Загалом, за даними штабу Операції об’єднаних сил, за добу бойовики 10 разів обстрілювали позиції українських бійців. Вони відкривали вогонь з БМП, зенітної установки, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 грудня, у зоні бойових дій на сході України загинуло двоє українських військових. Вони входили до складу однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України.