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Бойовики обстріляли Золоте-4 біля лінії зіткнення: пошкоджений житловий будинок

Від обстрілів легких поранення дістав один український військовий
Удень 14 грудня бойовики обстріляли житлові квартали селища Золоте-4, що біля лінії зіткнення на Луганщині.
Бойовики обстріляли Золоте-4 біля лінії зіткнення: пошкоджений житловий будинок Фото: espreso.tv

Від обстрілу з мінометів пошкоджений 4-поверховий житловий будинок. Його мешканці змушені були евакуюватися. Ніхто не постраждав, повідомляє прес-служба ООС.

Рятувальники надають допомогу місцевим, чиї помешкання постраждали від обстрілу.

Загалом, за даними штабу Операції об’єднаних сил, за добу бойовики 10 разів обстрілювали позиції українських бійців. Вони відкривали вогонь з БМП, зенітної установки, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 грудня, у зоні бойових дій на сході України загинуло двоє українських військових. Вони входили до складу однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України.

 
 
 
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15 12 2018 11:20
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