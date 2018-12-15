CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУдень 14 грудня бойовики обстріляли житлові квартали селища Золоте-4, що біля лінії зіткнення на Луганщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли Золоте-4 біля лінії зіткнення: пошкоджений житловий будинок
Від обстрілів легких поранення дістав один український військовий
Фото: espreso.tv
Від обстрілу з мінометів пошкоджений 4-поверховий житловий будинок. Його мешканці змушені були евакуюватися. Ніхто не постраждав, повідомляє прес-служба ООС.
Рятувальники надають допомогу місцевим, чиї помешкання постраждали від обстрілу.
Загалом, за даними штабу Операції об’єднаних сил, за добу бойовики 10 разів обстрілювали позиції українських бійців. Вони відкривали вогонь з БМП, зенітної установки, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 грудня, у зоні бойових дій на сході України загинуло двоє українських військових. Вони входили до складу однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України.
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15 12 2018 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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