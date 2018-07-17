Бойовики обстріляли Золоте та Гнутове, внаслідок бойових дій загинув один боєць ЗСУ
Унаслідок бойових дій загинув один український військовик, повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає "112 Україна".
"Із опівночі в районі проведення Операції об'єднаних сил із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, українськими військовими зафіксовано два прицільних ворожих обстріли. Окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших оборонцях н. п. Золоте та Гнутове", - зазначив він.
При цьому речник наголосив, що внаслідок ворожих обстрілів Збройні сили України зазнали втрат.
"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 8:00, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя. Внаслідок бойових дій, загинув один наш військовослужбовець, 1978 р. н. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника, а також його товаришам по зброї", - сказав речник.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
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