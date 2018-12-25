Бойовики обстрілюють Донецьк для дискредитації ЗСУ, - українська сторона СЦКК
За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 24 грудня, 23 грудня команда місії зафіксувала свіжі пошкодження чотирьох цивільних будинків у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька, йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.
За оцінкою спостерігачів СММ, всі пошкодження двоповерхових багатоквартирних житлових будинків на вулицях Білорічинській, Косарева та Удачній, утворилися внаслідок влучання 23-мм або 30-мм боєприпасів.
"Налякані окупантами чоловіки та жінки похилого віку, які мешкають у цьому мікрорайоні, повідомили команді Місії, що їхні будинки зазнали пошкоджень ще увечері 20 грудня поточного року", - йдеться в повідомленні.
"Українська сторона СЦКК зазначає, що вже неодноразово окупанти намагаються власні внутрішні розборки зі стріляниною, що лякають мирних мешканців та пошкоджують їх оселі, та видати за обстріли з боку підрозділів Об’єднаних сил. Адже ні відстань, ні профіль висот місцевості, ні технічні характеристики такого озброєння не дозволили б підрозділам Об’єднаних сил обстріляти житлові будинки мирних мешканців Петровського району Донецька", - наголошується в тексті.
Також, у поліції Донецької області спростували фейк терористів про хімічне забруднення регіону.
Додамо, з 26 листопада, від початку введення особливого правового режиму на Донеччині, у Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області було розгорнуто ситуаційний центр. Одне із завдань центру - відстеження фейкових повідомлень в інтернеті, які розповсюджують терористи.
За вказаний період зафіксовано 27 фейків, метою яких є дезорієнтація населення та штучне створення паніки.
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