Бойовики обстрілюють Донецьк для дискредитації ЗСУ, - українська сторона СЦКК

Цей факт свідчить про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо подальшого загострення конфлікту

Українська сторона СЦКК заявляє про "фейкові" обстріли з боку окупантів у Донецьку з метою дискредитації підрозділів Об'єднаних сил.

За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 24 грудня, 23 грудня команда місії зафіксувала свіжі пошкодження чотирьох цивільних будинків у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька, йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

За оцінкою спостерігачів СММ, всі пошкодження двоповерхових багатоквартирних житлових будинків на вулицях Білорічинській, Косарева та Удачній, утворилися внаслідок влучання 23-мм або 30-мм боєприпасів.

"Налякані окупантами чоловіки та жінки похилого віку, які мешкають у цьому мікрорайоні, повідомили команді Місії, що їхні будинки зазнали пошкоджень ще увечері 20 грудня поточного року", - йдеться в повідомленні.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що вже неодноразово окупанти намагаються власні внутрішні розборки зі стріляниною, що лякають мирних мешканців та пошкоджують їх оселі, та видати за обстріли з боку підрозділів Об’єднаних сил. Адже ні відстань, ні профіль висот місцевості, ні технічні характеристики такого озброєння не дозволили б підрозділам Об’єднаних сил обстріляти житлові будинки мирних мешканців Петровського району Донецька", - наголошується в тексті.

Також, у поліції Донецької області спростували фейк терористів про хімічне забруднення регіону.

Додамо, з 26 листопада, від початку введення особливого правового режиму на Донеччині, у Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області було розгорнуто ситуаційний центр. Одне із завдань центру - відстеження фейкових повідомлень в інтернеті, які розповсюджують терористи.

За вказаний період зафіксовано 27 фейків, метою яких є дезорієнтація населення та штучне створення паніки.