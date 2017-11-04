Бойовики обстрілюють Мар'їнку: школярів евакуювали в бомбосховища, - Аброськін

Окупанти з початку дня обстріляли позиції українських військових поблизу Авдіївки з протитанкових гранатометів

Проросійські бойовики вранці 11 квітня почали обстріл міста Мар'їнка Донецької області.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook поширив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Бойовики почали обстріл Мар'їнки. У школі №2 дітей із занять евакуювали в бомбосховища", - написав він.

Окрім того, бойовики з початку дня обстріляли позиції українських військових поблизу Авдіївки з протитанкових гранатометів, розповів прес-секретар прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний, інформує "112 Україна".

"Ворог не залишає вогневого тиску на наші позиції. З півночі до цього часу вже 7 разів обстріляв наші позиції. Основний акцент традиційно на Приморському напрямку - там 5 опорних пунктів поблизу населених пунктів було обстріляно. Двічі ворог обстрілював наших морпіхів у районі Широкіно, один раз із великокаліберних кулеметів бив по морпіхам поблизу Водяного, один раз зі стрілецької зброї обстріляв морпіхів поблизу Гнутово. Захисників Новотроїцького противник крив з протитанкових гранатометів", - сказав він.

За словами Чепурного, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Не залишають вогневих атак російські терористичні підрозділи і на донецькому напрямку, а саме поблизу Авдіївки, один раз обстрілявши наших захисників із використанням ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї. Також з гранатометів і стрілецької зброї ворог стріляв по захисниках Зайцеве. На щастя, втрат серед наших військових немає. Українські бійці досі не відкривали ще вогонь", - повідомив прес-офіцер.

Нагадаємо, що ситуація в зоні АТО ускладнюється - за минулу добу російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних сил України