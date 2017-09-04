Бойовики обстрілюють самі себе, щоб "підставити" українську сторону, - розвідка

Проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють свої позиції, щоб звинуватити сили антитерористичної операції в порушенні режиму припинення вогню.

"Противник продовжує застосовувати практику обстрілу власних позицій з метою дискредитації сил АТО і створення "доказової бази" порушень ЗС України режиму припинення вогню. 8 квітня військовослужбовцями одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ були обстріляні сусідні позиції зі стрілецької зброї та здійснено доповідь про ведення снайперського вогню з боку сил АТО", - йдеться йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Загалом за минулу добу бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО, поранення отримали четверо українських військових

Нагадаємо, у Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.