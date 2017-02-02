Бойовики обстрілюють власну територію, щоб мати підстави здійснити обстріл позицій ЗСУ

Українські військові заявляють, що бойовики обстрілюють населений пункт Новоласпа, який вони контролюють, щоб мати підстави гатити по позиціях ЗСУ.

"Межам цинізму ворога немає. Вчора ввечері під час моніторингу відео з камер відеоспостережень, які виставлені в напрямку Новоласпи (район нашої Старогнатівки) було виявлено вихід снарядів з реактивної системи залпового вогню "ГРАД" з території непідконтрольній нам", - повідомляє бригада, яка контролює позиції в районі Старогнатівки неподалік від Новоласпи.

"Прихід" було зафіксовано в районі села Новоласпа, яке знаходиться на підконтрольній ворогом території. Трохи згодом наші позиції в районі Старогнатівки були обстріляні з мінометів 120 калібру. Складається враження, що ворог навмисно обстрілює свої території щоб мати підстави та причини здійснити обстріл наших позицій", - додали військові.

"Якщо брати ситуацію за три дні, то щодня, з ранку до пізнього вечору, ворог не припиняє обстрілювати наших хлопців зі стрілецької зброї, гранатометів різних типів та кулеметів різного калібру. Щодня противник застосовує озброєння БМП-1 та протитанкові керовані ракети. Найбільш напружена ситуація залишається на Докучаєвському напрямку та поблизу Новогригорівки. Та незважаючи на це, бойовий дух наших захисників на високому рівні", - додали бійці.

Відзначимо, що 28 січня бойовики звинуватили сили АТО в обстрілі Докучаєвська. При цьому ватажок бойовиків ОРЛО Ігор Плотницький попри те, що Докучаєвськ перебуває на окупованій території Донецької області, пригрозив ударом.

Нагадаємо, що станом на ранок 2 лютого в зоні проведення АТО зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Ні поранених, ні загиблих серед наших військових немає.

За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.

Окрім того, станом на 7:00 2 лютого з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, евакуйовані 149 осіб, з них 77 – діти.

Також Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.